Зібраний виноград мали розкласти в ящики по 9 кг у кожному. Замість цих ящиків узяли інші- місткістю по 13 кг кожний, тому знадобилося на 40 ящиків менше. Скільки кілограмів винограду було зібрано?
Алгебра
Зібраний виноград мали розкласти в ящики по 9 кг у кожному. Замість цих ящиків узяли інші- місткістю по 13 кг кожний, тому знадобилося на 40 ящиків менше. Скільки кілограмів винограду було зібрано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего собрали х кг винограда. его должны были разложить в ящики по 9 кг в каждом и тогда получилось бы х/9 ящиков. а разложили в ящики по 13кг в каждом и получилось х/13 ящиков, что на 40 ящиков меньше, чем если бы раскладывали в 9-килограмовые. значит, х/9-40=х/13 х/9-х/13=40 (13х-9х)/117=40 4х/117=40 4х=4680 х=1170 всего собрали 1170кг винограда.
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