Автомобиль,трогаясь с места,движется равноускоренно с ускорением 2м/с2.Какой путь он пройдет за 3-ю и за 4-ю секунды?
Физика
Автомобиль,трогаясь с места,движется равноускоренно с ускорением 2м/с2.Какой путь он пройдет за 3-ю и за 4-ю секунды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь, который преодолевает тело, двигаясь равноускоренно с ускорением а из состояния покоя за время t. определяется по формуле S (t) = a * t² / 2 Путь, пройденный телом за третью секунду, равен разности путей за 3 секунды и 2 секунды, то есть S₃ = S (3) - S (2) = 2 * 3² / 2 - 2 * 2² / 2 = 9 - 4 = 5 м. Аналогично путь, пройденный телом за четвертую секунду, равен разности путей за 4 секунды и 3 секунды, то есть S₄= S (4) - S (3) = 2 * 4² / 2 - 2 * 3² / 2 = 16 - 9 = 7 м.
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