Слиток серебра массой 120г при остывании то 66*С до 16*С передал окружающей среде 1,5 кДж теплоты.Как велика удельная теплоёмкость серебра?

Физика
Слиток серебра массой 120г при остывании то 66*С до 16*С передал окружающей среде 1,5 кДж теплоты.Как велика удельная теплоёмкость серебра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q = cm(t2 - t1) 1500 = с * 0,12(66 - 16) 1500 = 6с с = 250 Дж/кг * градус. Ответ: 250 Дж/кг * градус.
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