Слиток серебра массой 120г при остывании то 66*С до 16*С передал окружающей среде 1,5 кДж теплоты.Как велика удельная теплоёмкость серебра?

Физика

Слиток серебра массой 120г при остывании то 66*С до 16*С передал окружающей среде 1,5 кДж теплоты.Как велика удельная теплоёмкость серебра?

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