Преобразуйте выражение 4(3y-1)-5(y+3)+6(4y-4)
Алгебра
Преобразуйте выражение 4(3y-1)-5(y+3)+6(4y-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=12у-4-5у-15+24у-24=31у-43
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
дано дві площини, які перетинаються по прямій a, і пряму b, яка лежить в одній площині і перетинає другу.доведіть, що прямі a і b перетинаються
Математика
Женя и Антон учатся в одном классе.У Антона одноклассников вчетверо больше, чем одноклассниц. А у жени одноклассниц на 17 меньше , чем одноклассник...
Математика