придумать задачу на сравнение

Гость: Гость:

В первый день в библиотеку привезли 40 учебников по математике и 80 учебников по географии.Во второй день привезли 25 учебников по математике и 70 по географии.В какой день привезли больше учебников? Решение: 1)сколько привезли в первый день? 40+80=120 учебников 2)сколько привезли во второй день? 25+70=95 учебников Ответ: 120 >95,значит больше привезли учебников во второй день