придумать задачу на сравнение

Математика
придумать задачу на сравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый день в библиотеку привезли 40 учебников по математике и 80 учебников по географии.Во второй день привезли 25 учебников по математике и 70 по географии.В какой день привезли больше учебников?   Решение: 1)сколько привезли в первый день? 40+80=120 учебников 2)сколько привезли во второй день? 25+70=95 учебников Ответ: 120 >95,значит больше привезли учебников во второй день 
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