кусочек этого вецества пастухи использовали метя овец, а продавцы метили свои карзины. используется ли это вещество в наше время?

Математика
кусочек этого вецества пастухи использовали метя овец, а продавцы метили свои карзины. используется ли это вещество в наше время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это графит. Сначала английские пастухи обнаружили на земле темное вещество, которым и решили помечать овец. При использовании, чтобы не вымазать руки графит зажимали между веточками или оборачивали бумагой и завязывали бечевкой (веревкой). В настоящее время это вещество используется в простых карандашах.
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