8 в степени два икс минус один доривнює 16 в степені икс минус один
Математика
8 в степени два икс минус один доривнює 16 в степені икс минус один
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 в степени 3(2х-1) равно 2 в степени 4(х-1) 3(2х-1)=4(х-1) 6х-3=4х-4 6х-4х=-4+3 2х=-1 х=-0,5 Ответ -0,5
Гость:
8^(2x-1) = 16^(x-1) 2^(3*(2x-1))=2^(4*(x-1)) 3*(2x-1) = 4*(x-1) 6x-3 = 4x - 4 6x-4x = 3-4 2x = -1 x = -0,5 Ответ. х = -0,5.
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