за 4 одинаковых батона заплатили 6 руб.Сколько денег надо заплатить за 6 таких батонов?
Математика
за 4 одинаковых батона заплатили 6 руб.Сколько денег надо заплатить за 6 таких батонов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/4=1.5 (р) один батон 1,5*6=9 (р) надо заплатить за 6 таких батонов
Гость:
6/4=1.5 (руб) - один батон 1.5*6=9 (руб) - шесть батонов Ответ: 9 рублей.
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