письмо учителю русского языка от имени пятиклассника

Гость: Гость:

Здравствуйте, дорогая ..... пишет вам ваш ученик.... Как ваши дела? Мы с вами давно не виделись, хотелось бы очень увидется! Я перешел в 5 класс учусь хорошо, но с вами учился еще лучше если б вы учили мекня и моих друзей. Многоуважаемая .... приезжайте к нам в гости мы будем очень рады. Спасибо вам за все. Досвидания!!