С крыши дома,высотой 16м.падает сосулька.Какую скорость она будет иметь при ударе о землю?Сопротивление воздуха не учитывать.
Физика
С крыши дома,высотой 16м.падает сосулька.Какую скорость она будет иметь при ударе о землю?Сопротивление воздуха не учитывать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = √ (2 * g * H) = √ (2 * 9,8 * 16) = √ 313,6 ≈ 17,7 м/с.
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