С крыши дома,высотой 16м.падает сосулька.Какую скорость она будет иметь при ударе о землю?Сопротивление воздуха не учитывать.

Физика

С крыши дома,высотой 16м.падает сосулька.Какую скорость она будет иметь при ударе о землю?Сопротивление воздуха не учитывать.

Автор: Гость