(3)корень5 - (2) корень2)/(2)корень5-(3)корень2)
Математика
(3)корень5 - (2) корень2)/(2)корень5-(3)корень2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3 * √ 5 - 2 * √ 2) * (2 * √ 5 - 3 * √ 2) = 6 * 5 - 4 * √ 10 - 9 * √ 10 + 6 * 2 = 42 - 13 * √ 10
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