1 3/5+2 5/6 = виконати діі
Математика
1 3/5+2 5/6 = виконати діі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 3/5+2 5/6=(1+2)+(3\5+5\6)=3+(18\30+25\30)=3+(18+25)\30= =3+43\30=3+1+13\30=4 13\ 30
Гость:
1 3/5 + 2 5/6 = (5 + 3) / 5 + (2 * 6 + 5)/ 6 = 8 / 5 + 17 / 6 = (8 * 6 + 17 * 5) / (5 * 6) = (48 + 85) / 30 = 133 / 30 = 4 13/30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
стакан с подстаканником стоит 28руб, причем стакан в 6 раз дешевле подстаканника. Сколько стоит стакан и подстаканник?
Алгебра
турист прошел 6 км лесом и 3 км по шоссе затратив на весь путь 2 час. С какой скоростью шел турист лесом если по шоссе его скорость была на 2 км / ...
Математика
для варенья из малины 2 части ягод берут 3 части сахара сколько килограммов малины было у мамы ,если для варки варенья она взяла 4 кг 500г сахара