За три дня выставку посетили 1500 школьников.Во второй день выставку посетили на 120 школьников меньше,чем в первый день,в третий день_на 120 школьников меньше,чем во второй день.Сколько школьников посетили выставку в каждый и...

Математика

За три дня выставку посетили 1500 школьников.Во второй день выставку посетили на 120 школьников меньше,чем в первый день,в третий день_на 120 школьников меньше,чем во второй день.Сколько школьников посетили выставку в каждый из трех дней?

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