За три дня выставку посетили 1500 школьников.Во второй день выставку посетили на 120 школьников меньше,чем в первый день,в третий день_на 120 школьников меньше,чем во второй день.Сколько школьников посетили выставку в каждый и...
Математика
За три дня выставку посетили 1500 школьников.Во второй день выставку посетили на 120 школьников меньше,чем в первый день,в третий день_на 120 школьников меньше,чем во второй день.Сколько школьников посетили выставку в каждый из трех дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1день х 2день х-120 3день х-240 х+х+х - 360=1500 3х=1860 х= 620 школьников в первый день 500 во 2й 380 в 3й
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