Ускорение свободного падения на Луне равно а=1,61 м/с2, радиус Луны R=17,40 км. Определить массу Луны.
Физика
Ускорение свободного падения на Луне равно а=1,61 м/с2, радиус Луны R=17,40 км. Определить массу Луны.
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a=GM/R^2 M=a*R^2/G
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