чтобы сделать некоторую деталь на станке, надо затратить 3 мин на закрепление детали,15 мин.на ее обработку и 2 мин на снятие готовой детали со станка. Сколько времени требуется рабочему на изготовление 20 таких деталей, если о...

Математика

чтобы сделать некоторую деталь на станке, надо затратить 3 мин на закрепление детали,15 мин.на ее обработку и 2 мин на снятие готовой детали со станка. Сколько времени требуется рабочему на изготовление 20 таких деталей, если он будет одновременно работать на двух станках и если обработка на станке идет автоматически, т.е. в течение 15 мин обработка детали на станке не требует вмешательства рабочего?

Автор: Гость