чтобы сделать некоторую деталь на станке, надо затратить 3 мин на закрепление детали,15 мин.на ее обработку и 2 мин на снятие готовой детали со станка. Сколько времени требуется рабочему на изготовление 20 таких деталей, если о...
Математика
чтобы сделать некоторую деталь на станке, надо затратить 3 мин на закрепление детали,15 мин.на ее обработку и 2 мин на снятие готовой детали со станка. Сколько времени требуется рабочему на изготовление 20 таких деталей, если он будет одновременно работать на двух станках и если обработка на станке идет автоматически, т.е. в течение 15 мин обработка детали на станке не требует вмешательства рабочего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+3+2=20мин одна деталь 20*10=200мин=3,33ч на одном станке 3,33+0,05=3,38ч=3ч23мин на двух станках, так как рабочий закрепит деталь вначале на одном станке, а потом на втором
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