запишите составные числа, разложение которых на простые множители состоит из двух однозначных простых чисел. Сколько таких составных чисел
Математика
запишите составные числа, разложение которых на простые множители состоит из двух однозначных простых чисел. Сколько таких составных чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 * 2 = 4 2 * 3 = 6 2 * 5 = 10 2 * 7 = 14 3 * 3 = 9 3 * 5 = 15 3 * 7 =21 5 * 5 = 25 5 * 7 = 35 7 * 7 = 49 Следовательно, таких чисел 10: 4, 6, 9, 10, 14, 15, 21, 25, 35, 49.
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