запишите составные числа, разложение которых на простые множители состоит из двух однозначных простых чисел. Сколько таких составных чисел

Математика
запишите составные числа, разложение которых на простые множители состоит из двух однозначных простых чисел. Сколько таких составных чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 * 2 = 4      2 * 3 = 6     2 * 5 = 10     2 * 7  = 14     3 * 3  = 9    3 * 5 = 15   3 * 7 =21 5 * 5  = 25   5 * 7 = 35   7 * 7 = 49 Следовательно, таких чисел 10:  4, 6, 9, 10, 14, 15, 21, 25, 35, 49. 
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