0,7х+0,8-х=2 5х-6(2х+7)=13-(Х+1)
Алгебра
0,7х+0,8-х=2 5х-6(2х+7)=13-(Х+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,7х+0,8-х=2 - 0,3х = 2 - 0,8 -0,3х = 1,2 х = -4 Ответ. х = -4 5х-6(2х+7)=13-(х+1) 5х - 12х - 42 = 13 - х - 1 - 7х + х = 12 + 42 - 6х = 54 х = -9 Ответ. х = -9.
Гость:
0,7х+0,8-х=2 -0,3х=2-0,8 -0,3х=1,2 х=1,2/-0,3 х=-4 5х-6(2х+7)=13-(х+1) 5х-12х-42=13-х-1 -7х+х=12+42 -6х=54 х=54/-6 х=-9
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