Является ли сахароза и мальтоза изомерам? Почему?
Химия
Является ли сахароза и мальтоза изомерам? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неТ, Потомучто при гидролизе малтозы выходит глюкоза, следовательно C12H22O11+H2O=2C6H12O6 Сахароза и мальтоза имеют различные формулы и строение, поэтому не могут быть изомерами
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