во дворе ходили куры и кролики всего было 12 ножек . сколько было кроликов и кур.
Математика
во дворе ходили куры и кролики всего было 12 ножек . сколько было кроликов и кур.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, животных х, тогда 2х+4х=12 6х=12 х=12/6 х=2 по 2 было кроликов и кур 2*4=8 2*2=4 8+4=12
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