3 конверта на 12 рублей дешевле 5 таких же конвертов. На сколько стоимость 11 таких же конвртов больше 9 конвертов?Цена конвертов одинакова.
Математика
3 конверта на 12 рублей дешевле 5 таких же конвертов. На сколько стоимость 11 таких же конвртов больше 9 конвертов?Цена конвертов одинакова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-3=2шт разница в количестве конвертов 12/2=6 руб цена одного конверта 11*6=66 руб 9*6=54руб 66-54=12руб стоимость 11 таких же конвртов больше 9 конвертов или 2 способ 5-3=2шт разница в количестве конвертов 11-9=2шт, значит стоимость 11 таких же конвртов больше 9 конвертов на 12руб
Гость:
1способ)Пусть х- цена конверта 3x + 12 =5x x=6 y- разница между стоимостью 11 и 9ю конвертами 11*6- y = 9*6 у= 12 рублей 2способ) 5 - 3 = 11-9 стоимость 5ти конвертов польше стоимости 3 конвертов на 12 рублей стоимость 11 конвертов больше 9 конвертов на 12 рублей
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