3 конверта на 12 рублей дешевле 5 таких же конвертов. На сколько стоимость 11 таких же конвртов больше 9 конвертов?Цена конвертов одинакова.

Гость: Гость:

5-3=2шт разница в количестве конвертов 12/2=6 руб цена одного конверта 11*6=66 руб 9*6=54руб 66-54=12руб стоимость 11 таких же конвртов больше 9 конвертов или 2 способ 5-3=2шт разница в количестве конвертов 11-9=2шт, значит стоимость 11 таких же конвртов больше 9 конвертов на 12руб