фонетический состав слова моё
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фонетический состав слова моё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
моё м(м)-согл.,сонор.,зв.,тв. о(а)-глас., беудар. ё(й)-согл., мягк.,зв., сонор. (о)- глас.,удар. 3б., 4зв.
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