Вода в реке движется со скоростью 2 м/с относительно берега. По реке плывет плот. Какова скорость плота относительно берега? Относительно воды в реке?

Физика
Вода в реке движется со скоростью 2 м/с относительно берега. По реке плывет плот. Какова скорость плота относительно берега? Относительно воды в реке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как плот будет двигаться со скоростью течения, то относительно воды в реке его скорость будот равна нулю, а скорость плота относительно берега равна 2 м/с
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