Среднее арифметическое двух чисел равно 7,а разность квадратов -14 . Найдите сумму квадратов этих чисел
Алгебра
Среднее арифметическое двух чисел равно 7,а разность квадратов -14 . Найдите сумму квадратов этих чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+b)/2=7 (1) a^2-b^2=-14 (2) (2) - разность кведратов, раскладывается как (a+b)(a-b) (a+b)/2=7 (a+b)(a-b)=-14 a+b=14, значит 14(a-b)=-14 a-b=-1 a=b-1 b-1+b=14 2b=15, b=7,5 a=6,5
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