В охоте мне нравится элемент игры, случайности поэтому я не дал попытки завести собаку. Указать падеж и склонение существительных
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В охоте мне нравится элемент игры, случайности поэтому я не дал попытки завести собаку. Указать падеж и склонение существительных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охоте - Р.п, Игры - Р.п. Случайности - Р.п, Попытки - Р.п, Собаку - В.п.
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