В охоте мне нравится элемент игры, случайности поэтому я не дал попытки завести собаку. Указать падеж и склонение существительных

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В охоте мне нравится элемент игры, случайности поэтому я не дал попытки завести собаку. Указать падеж и склонение существительных

Автор: Гость