Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября уменьшилась на 3 ч и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября? решите с помощью уравнения.
Математика
Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября уменьшилась на 3 ч и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября? решите с помощью уравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х ч была продолжительность дня 7 октября, тогда х - 3 ч стала продолжительность дня 19 ноября. По условию известно, что 19 ноября продолжительность дня стала 8 ч. Составим уравнение: х - 3 = 8 х = 11 Ответ. 11 ч.
Гость:
допустим, что продолжительность дня 7 октября х часов, тогда х-3=8 х=8+3 х=11часов продолжительность дня 7 октября
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