Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября уменьшилась на 3 ч и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября? решите с помощью уравнения.

Математика

Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября уменьшилась на 3 ч и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября? решите с помощью уравнения.

Автор: Гость