Частота колебаний крыльев комара 600 Гц, а период колебаний крыльев шмеля 5 мс. Какое из насекомых сделает при полёте больше взмахов крыльями за 1 минуту и на сколько?
Физика
Частота колебаний крыльев комара 600 Гц, а период колебаний крыльев шмеля 5 мс. Какое из насекомых сделает при полёте больше взмахов крыльями за 1 минуту и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1(ню)= 600 Гц T2 = 5 мc 5*10(-3) t= 1min 60 c N1-? N2-? N1-N2-? N=Vt N1= 600*60=36*10^3 V=1/T N=t/T N2 = 60/5*10^-3 = 12*10^3 N1-N2 = 36*10^3 - 12*10^3 = 24*10^3
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