Частота колебаний крыльев комара 600 Гц, а период колебаний крыльев шмеля 5 мс. Какое из насекомых сделает при полёте больше взмахов крыльями за 1 минуту и на сколько?

Физика

Частота колебаний крыльев комара 600 Гц, а период колебаний крыльев шмеля 5 мс. Какое из насекомых сделает при полёте больше взмахов крыльями за 1 минуту и на сколько?

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