Мастер за несколько часов изготовил 84 одинаковые детали.Если бы он изготавливал в час на 2 детали больше,то ему для этой работы потребовалось бы на 1 час меньше.С какой производительностью работал мастер,если в течение всего в...

Математика

Мастер за несколько часов изготовил 84 одинаковые детали.Если бы он изготавливал в час на 2 детали больше,то ему для этой работы потребовалось бы на 1 час меньше.С какой производительностью работал мастер,если в течение всего времени работы она не менялась?

Автор: Гость