Мастер за несколько часов изготовил 84 одинаковые детали.Если бы он изготавливал в час на 2 детали больше,то ему для этой работы потребовалось бы на 1 час меньше.С какой производительностью работал мастер,если в течение всего в...
Математика
Мастер за несколько часов изготовил 84 одинаковые детали.Если бы он изготавливал в час на 2 детали больше,то ему для этой работы потребовалось бы на 1 час меньше.С какой производительностью работал мастер,если в течение всего времени работы она не менялась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х деталей в час делал мастер х+2 детали в час, едлал мастер чтобы закончить работу на 1 час раньше По условию известно, что мастер изготовил 84. Составим уравнение: 84/х - 84/(х+2) = 1 84(х+2) - 84х = х(х+2) 84х+168 - 84х = х² +2х х² + 2х = 168 х² + 2х - 168= 0 Д = 4 + 672 = 676 х1 = (-2 - 26)/2 = -14 (не удовл.) х2 = (-2 + 26)/2 = 12 ответ. 12 деталей в час изготавливал мастер.
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