на урок труда принесли 7 листов зеленой бумаги и 5 желтой. На изготовление коробки израсходовали 4 листа.Сколько листов бумаги осталось? Нужно 2 варианта ответа

Математика
на урок труда принесли 7 листов зеленой бумаги и 5 желтой. На изготовление коробки израсходовали 4 листа.Сколько листов бумаги осталось? Нужно 2 варианта ответа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое решение: 1)7+5=12 листов всего. 2)12-4=8 листов осталось.                 второе решение: 1)7-4=3 листа зелёной бумаги осталось. 2)3+5=8 листов осталось всего.    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У щенят и утят 17 голов и 44 ноги.Сколько щенят и утят
Ответить
Геометрия
 Найдите площадь ромба,если его высота 12см,а меньшая диагональ 13см.
Ответить
Математика
масса ящика с виноградом 18 кг. Сколько килограммов винограда в ящике, если масса винограда в 3 раза больше, чем масса пустого ящика?
Ответить
Математика
Реши задачу двумя способами.В коробке было 12 карандашей. Лена взяла из коробки сначала 3 карандаша, а потом ещё 2. Сколько карандашей осталось в к...
Ответить
Математика
сравните записи, объясните как нашли значение выражения 3+2+2+7=(3+2)+(2+7)=5+9=14
Ответить