на урок труда принесли 7 листов зеленой бумаги и 5 желтой. На изготовление коробки израсходовали 4 листа.Сколько листов бумаги осталось? Нужно 2 варианта ответа
Математика
на урок труда принесли 7 листов зеленой бумаги и 5 желтой. На изготовление коробки израсходовали 4 листа.Сколько листов бумаги осталось? Нужно 2 варианта ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое решение: 1)7+5=12 листов всего. 2)12-4=8 листов осталось. второе решение: 1)7-4=3 листа зелёной бумаги осталось. 2)3+5=8 листов осталось всего.
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