на урок труда принесли 7 листов зеленой бумаги и 5 желтой. На изготовление коробки израсходовали 4 листа.Сколько листов бумаги осталось? Нужно 2 варианта ответа

Математика

на урок труда принесли 7 листов зеленой бумаги и 5 желтой. На изготовление коробки израсходовали 4 листа.Сколько листов бумаги осталось? Нужно 2 варианта ответа

Автор: Гость