У щенят и утят 17 голов и 44 ноги.Сколько щенят и утят
Математика
У щенят и утят 17 голов и 44 ноги.Сколько щенят и утят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 щенят по 4 ноги=20 12 утят+2 ноги=24 20+24=44
Гость:
пять щенков и двенадцать утят.
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