На двух пасеках одинаковое количество ульев.С одной пасеки собрали 7946 кг мёда,а со второй-8631 кг.Сколько ульев находилось на каждой пасеке,если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше,чем на первой?
Математика
На двух пасеках одинаковое количество ульев.С одной пасеки собрали 7946 кг мёда,а со второй-8631 кг.Сколько ульев находилось на каждой пасеке,если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше,чем на первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8631-7946=685кг больше собрали на второй пасике 685/5=137 ульев на каждой пасике
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