На двух пасеках одинаковое количество ульев.С одной пасеки собрали 7946 кг мёда,а со второй-8631 кг.Сколько ульев находилось на каждой пасеке,если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше,чем на первой?

Математика

На двух пасеках одинаковое количество ульев.С одной пасеки собрали 7946 кг мёда,а со второй-8631 кг.Сколько ульев находилось на каждой пасеке,если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше,чем на первой?

Автор: Гость