(12/27) в степени (х/12)+1 = (23/30) в степени (х/12)+1

Алгебра
(12/27) в степени (х/12)+1 = (23/30) в степени (х/12)+1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12/27) в степени (х/12)+1 = (23/30) в степени (х/12)+1 если степень относится к (х/12)+1, то (х/12)+1=0 х/12=-1 х=-12   если только (х/12), то х/12=0 х=0
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