задай 4 вопроса человеку ,который умеет предсказывать будущее.Какие 4 вопроса ты не хотел бы ему задавать?
Английский язык
задай 4 вопроса человеку ,который умеет предсказывать будущее.Какие 4 вопроса ты не хотел бы ему задавать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дату своей Смерти Дату Смерти Близких людей Когда будет конец света как я буду выглядить в старости
Гость:
когда и как я умру? счастлива я буду по жизни? добъюсь ли я успеха в карьере? когда я потеряю своих близких?
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