Фонетический разбор слова Чечётка
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Фонетический разбор слова Чечётка
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Чечётка - [ч`ич`отка] - 3 слога (че-чё-тка), второй ударный. ч - [ч`] - согл., глух. непарн., мягк. непарн., шипящ. е - [и] - гласн., безударн. ч - [ч`] - согл., глух. непарн., мягк. непарн., шипящ. ё - [о] - гласн., ударн. т - [т] - согл., глух. парн., тверд. парн. к - [к] - согл., глух. парн., тверд. парн. а - [а] - гласн., безударн. 7 букв, 7 звуков
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