окрашенную модель куба с длиной ребра 4 см распили вдоль ребер на кубики с длиной ребра 1 см. Сколько среди полученных кубиков: а) окрашенных с трех сторон; б) окрашенных с двух сторон?
Геометрия
окрашенную модель куба с длиной ребра 4 см распили вдоль ребер на кубики с длиной ребра 1 см. Сколько среди полученных кубиков: а) окрашенных с трех сторон; б) окрашенных с двух сторон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) окрашенных с трех сторон - 8 шт; б) окрашенных с двух сторон - 24шт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из 40 тетрадей половина - тетради в клетку а остальные в линейку . 9 тетрадей в клетку - исписанные а остальные -чистые . в линейку - 12 чистых а о...
Математика
грузовая машина выехала из города со скоростью 60км/ч.Через 45 мин следом за ней выехала легковая машина.На сколько километров она перегонит грузов...
Алгебра
Две машинистки вместе напечатали 65 страниц, причем первая работала на 1 ч больше второй. Однако вторая печатает в час на 2 страницы больше первой,...
Английский язык