окрашенную модель куба с длиной ребра 4 см распили вдоль ребер на кубики с длиной ребра 1 см. Сколько среди полученных кубиков: а) окрашенных с трех сторон; б) окрашенных с двух сторон?

Геометрия

окрашенную модель куба с длиной ребра 4 см распили вдоль ребер на кубики с длиной ребра 1 см. Сколько среди полученных кубиков: а) окрашенных с трех сторон; б) окрашенных с двух сторон?

Автор: Гость