окрашенную модель куба с длиной ребра 4 см распили вдоль ребер на кубики с длиной ребра 1 см. Сколько среди полученных кубиков: а) окрашенных с трех сторон; б) окрашенных с двух сторон? 

Геометрия
окрашенную модель куба с длиной ребра 4 см распили вдоль ребер на кубики с длиной ребра 1 см. Сколько среди полученных кубиков: а) окрашенных с трех сторон; б) окрашенных с двух сторон? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) окрашенных с трех сторон - 8 шт; б) окрашенных с двух сторон - 24шт
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