токарь может изготовить 600 одинаковых деталей за 10 часов, а его ученик-за 15 часов. За какое время они смогут сделать эту работу, если будут работать вместе

Математика

токарь может изготовить 600 одинаковых деталей за 10 часов, а его ученик-за 15 часов. За какое время они смогут сделать эту работу, если будут работать вместе

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