токарь может изготовить 600 одинаковых деталей за 10 часов, а его ученик-за 15 часов. За какое время они смогут сделать эту работу, если будут работать вместе
Математика
токарь может изготовить 600 одинаковых деталей за 10 часов, а его ученик-за 15 часов. За какое время они смогут сделать эту работу, если будут работать вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 600:10=60 деталей в час делает токарь 2) 600:15=40 деталей в час делает ученик 3) 40+60=100 деталей в час делают они вместе 4) 600:100=6 часов - нужно для віполнения работы, если они будут делать ее вместе ответ: 6 часов
Гость:
600 : 10 = 60 деталей делает токарь за 1 час 600 : 15 = 40 деталей делает ученик за 1 час 60 + 40 = 100 деталей будут делать работая вместе токарь и его ученик за 1 час 600 : 100 = 6 часов понадобится если они будут работать вместе. Ответ. 6 ч.
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