Имеется 35 равных кубиковю Как составить из них два кубика?

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Составим Уравнение x*x*x+y*y*y*=35 тут x и целые числа решаем с помощью метода перебора x=2 y=3 два кубика это кубик из 8 маленьких кубиков а 2 кубик это кубик из 27 маленьких кубиков вот и ответ