В химических лабораториях для первой помощи при попадании кислот на кожу,слизистые оболочки глаз,рта применяют 2% раствор гидрокарбоната натрия NaHCO3.Считая плотность раствора равной 1г/см кубический,вычислите,какой юбъём 2%-о...
Химия
В химических лабораториях для первой помощи при попадании кислот на кожу,слизистые оболочки глаз,рта применяют 2% раствор гидрокарбоната натрия NaHCO3.Считая плотность раствора равной 1г/см кубический,вычислите,какой юбъём 2%-ого раствора можно приготовить из питьевой воды массой 200г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - масса растворенного NaHCO3. m(p-pa) = m(NaHCO3)/W(NaHCO3) m(p-pa) = m(NaHCO3) + m(H2O) Подставляем известные значени, получаем уравнения, решаем уравнение: х + 200 = х/0,02 0,02х + 4 = х 4 = 0,98х х = 4/0,98 х = 4,08 г m(p-pa) = 200 + 4,08 = 204,08 г V(p-pa) = m(p-pa)*po = 204*1 = 204 мл.
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