В химических лабораториях для первой помощи при попадании кислот на кожу,слизистые оболочки глаз,рта применяют 2% раствор гидрокарбоната натрия NaHCO3.Считая плотность раствора равной 1г/см кубический,вычислите,какой юбъём 2%-о...

Химия

В химических лабораториях для первой помощи при попадании кислот на кожу,слизистые оболочки глаз,рта применяют 2% раствор гидрокарбоната натрия NaHCO3.Считая плотность раствора равной 1г/см кубический,вычислите,какой юбъём 2%-ого раствора можно приготовить из питьевой воды массой 200г

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