Найти приозводную функции cos^3(ln^2(x))
Математика
Найти приозводную функции cos^3(ln^2(x))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формулам производной сложной функции и производных основных элементарных функций (cos^3(ln^2(x)))'=3cos ^2 *(cos(ln^2(x)))'= =3cos ^2 *(-sin(ln^2(x)))*(ln^2 (x))'= =3cos ^2 *(-sin(ln^2(x)))*2ln(x) *(ln(x))'= =-6cos ^2 *sin(ln^2(x)))*ln(x)\x
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Петя взял в библиотеке на 3 номера журнала больше, чем Вася, который взял вдвое больше номеров,чем Коля. Определите, сколько номеров журнала взяли ...
Математика
в среду в шестом классе пять уроков по разным предметам: русскому языку, истории, математике, географии и физкультуре. сколько вариантов расписания...
Химия
12.8 грамм меди растворили в растворе нитратной кислоты при реакции выделяется газ NO2 массовая доля выхода которого 85%. Найти объем газа выделя...
Математика