Найти приозводную функции cos^3(ln^2(x))

Математика
Найти приозводную функции cos^3(ln^2(x))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формулам производной сложной функции и производных основных элементарных функций (cos^3(ln^2(x)))'=3cos ^2 *(cos(ln^2(x)))'= =3cos ^2 *(-sin(ln^2(x)))*(ln^2 (x))'= =3cos ^2 *(-sin(ln^2(x)))*2ln(x) *(ln(x))'= =-6cos ^2 *sin(ln^2(x)))*ln(x)\x
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