написать сумму: 256-16 и 3+14 а+98 и 49

Математика
написать сумму: 256-16 и 3+14 а+98 и 49
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(256-16)+(3+14)=240+17=257 (а+98)+49=а+98+49=а+147
Гость:
(256-16) + (3+14) = 240 + 17 = 257 (а+98) + 49= а + 147  
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