Туристы путешествовали на катере. Известно, что 2 часа они плыли по озеру, а 3часа - вверх по реке, впадающей в это озеро. Весь путь, пройденный за это время, составил 76км. С какой скоростью катер плыл по озеру, если скорость ...

Алгебра
Туристы путешествовали на катере. Известно, что 2 часа они плыли по озеру, а 3часа - вверх по реке, впадающей в это озеро. Весь путь, пройденный за это время, составил 76км. С какой скоростью катер плыл по озеру, если скорость движения по реке была на 3км\ч, меньше скорости движения по озеру. Если возможно прошу объяснения почему и как. Уравнение вроде понял как делать, но как тогда делать схему\таблицу. Вопрос очень важный - может решить судьбу(Вопрос из экзамена)  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч скорость катера по озеру х - 3 км/ч скорость катера против течения 2х км - проплыл катер по озеру 3(х-3) км - проплыл катер против течения По условию известно, что весь путь 76 км. Составим уравнение: 2х + 3(х-3) = 76 2х + 3х - 9 = 76 5х = 76 + 9 5х = 85 х = 17 Ответ. 17 км/ч скорость катера по озеру.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в трёх корпусах дома живут 865 чел.сколько жильцов в каждом корпусе, если в 1 и 3 корпусах живут 508 чел.,а в2 и 3 475 чел.
Ответить
Математика
упростите выражение:2(х+3)+5(х+1)
Ответить
Математика
Для изготовления одной детали требуется 45 мин. Сколько времени понадобится для изготовления 11таких же деталей? Хватит ли трёх часов для изготовле...
Ответить
Геометрия
Острый угол ромба равен 42 градуса. Найдите его остальные углы
Ответить
Химия
Рассчитайте объём этилена, полученного при дегидратации этанола, если плотность использованного этанола равна 0,806г/см кубический, а объём спирта ...
Ответить