Туристы путешествовали на катере. Известно, что 2 часа они плыли по озеру, а 3часа - вверх по реке, впадающей в это озеро. Весь путь, пройденный за это время, составил 76км. С какой скоростью катер плыл по озеру, если скорость ...

Алгебра

Туристы путешествовали на катере. Известно, что 2 часа они плыли по озеру, а 3часа - вверх по реке, впадающей в это озеро. Весь путь, пройденный за это время, составил 76км. С какой скоростью катер плыл по озеру, если скорость движения по реке была на 3км\ч, меньше скорости движения по озеру. Если возможно прошу объяснения почему и как. Уравнение вроде понял как делать, но как тогда делать схему\таблицу. Вопрос очень важный - может решить судьбу(Вопрос из экзамена)

Автор: Гость