Туристы путешествовали на катере. Известно, что 2 часа они плыли по озеру, а 3часа - вверх по реке, впадающей в это озеро. Весь путь, пройденный за это время, составил 76км. С какой скоростью катер плыл по озеру, если скорость ...
Алгебра
Туристы путешествовали на катере. Известно, что 2 часа они плыли по озеру, а 3часа - вверх по реке, впадающей в это озеро. Весь путь, пройденный за это время, составил 76км. С какой скоростью катер плыл по озеру, если скорость движения по реке была на 3км\ч, меньше скорости движения по озеру. Если возможно прошу объяснения почему и как. Уравнение вроде понял как делать, но как тогда делать схему\таблицу. Вопрос очень важный - может решить судьбу(Вопрос из экзамена)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч скорость катера по озеру х - 3 км/ч скорость катера против течения 2х км - проплыл катер по озеру 3(х-3) км - проплыл катер против течения По условию известно, что весь путь 76 км. Составим уравнение: 2х + 3(х-3) = 76 2х + 3х - 9 = 76 5х = 76 + 9 5х = 85 х = 17 Ответ. 17 км/ч скорость катера по озеру.
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