Острый угол ромба равен 42 градуса. Найдите его остальные углы
Геометрия
Острый угол ромба равен 42 градуса. Найдите его остальные углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как у ромба противоположные углы равны, а их сумма равна 360°, то 360-2*42=276 276/2=138°⇒ α=42°, с=42°, β=138°, φ=138°
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