в вазу помещается не более 15 роз. в нее поставили 6 красных роз и Х белых. Какие значения может принимать переменная х?

Математика
в вазу помещается не более 15 роз. в нее поставили 6 красных роз и Х белых. Какие значения может принимать переменная х?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+х=15 х= 9- х может принимать только положительные значения в данном случае х =9 
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