в вазу помещается не более 15 роз. в нее поставили 6 красных роз и Х белых. Какие значения может принимать переменная х?

Математика

в вазу помещается не более 15 роз. в нее поставили 6 красных роз и Х белых. Какие значения может принимать переменная х?

Автор: Гость