про добру людину яка вчить нас творити добро
Қазақ тiлi
про добру людину яка вчить нас творити добро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людина яка вчить нас добру це напевно мати!Хто як не вона навчить чомусь справді гарному!Я вважаю що мати це краща людина,вона прибиває на інтерес до всього и до добра теж.Навчить робити гарні вчинки ,дасть добру пораду.вона з дитинства нас навчає робити добро,але тобі обирати дотримуватись цього чи ні!!!!!!!!
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