про добру людину яка вчить нас творити добро

Гость: Гость:

Людина яка вчить нас добру це напевно мати!Хто як не вона навчить чомусь справді гарному!Я вважаю що мати це краща людина,вона прибиває на інтерес до всього и до добра теж.Навчить робити гарні вчинки ,дасть добру пораду.вона з дитинства нас навчає робити добро,але тобі обирати дотримуватись цього чи ні!!!!!!!!