вычислить производную y=(x+1/x+1/x^2 )(x^2+x+1)
Алгебра
вычислить производную y=(x+1/x+1/x^2 )(x^2+x+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=(x+1/x+1/x^2)(x^2+x+1)= =x^3+x^2+x+x+1+1/x+1+1/x+1/x^2= =x^3+x^2+2x+2+2/x+2/x^2 y ' = 3x^2+2x+2-2/x^2-4/x^3
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