поезд шел 12 ч со скоростью 56 км/ч какое путь прошел поезд
Математика
поезд шел 12 ч со скоростью 56 км/ч какое путь прошел поезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56*12=672км прошел поезд
Гость:
12*56=672(км) Ответ: поезд прошел 672 км.
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