от пристани а к пристани б в 8 ч. отправился первый теплоход,а в 8.50 следом за первым отправился второй теплоход со скоростью на 6 км/ч большей чем у первог .в 13.00 теплоходы прибыли в Б. найдите скорость теплоходов и расстоя...
Алгебра
от пристани а к пристани б в 8 ч. отправился первый теплоход,а в 8.50 следом за первым отправился второй теплоход со скоростью на 6 км/ч большей чем у первог .в 13.00 теплоходы прибыли в Б. найдите скорость теплоходов и расстояние между А и Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч скорость первого теплохода х+6 км/ч скорость второго теплохода 13.00 - 8.00= 5 ч был в пути первый теплоход 13.00 - 8.50= 4 ч 10 минут = 4 1/6 ч был в пути второй теплоход Составим уравнение 5х = 4 1/6 * (х+6) 5х = 25/6 (х+6) 6 * 5х = 25 (х+6) 30х = 25х + 150 5х = 150 х = 30 30 км/ч скорость первого теплохода 30+6= 36 км/ч скорость второго теплохода 30 * 5 = 150 км расстояние между А и Б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Для борьбы с вредителями садов готовится отвар,состоящий из 6 частей серы,3 частей извести и 50 частей воды.Сколько получится кг отвара,если воды в...
Физика
какой станет форма жидкости после того,как ее перелить из стакана в кувшин,чашку?Изменится ли при этом ее объем?
Алгебра
Заведующий лабораторией получил премию, равную 40% своего оклада, а его заместитель - 30% своего оклада. Премия начальника оказалась на 45р. больше...