от пристани а к пристани б в 8 ч. отправился первый теплоход,а в 8.50 следом за первым отправился второй теплоход со скоростью на 6 км/ч большей чем у первог .в 13.00 теплоходы прибыли в Б. найдите скорость теплоходов и расстоя...

Алгебра

от пристани а к пристани б в 8 ч. отправился первый теплоход,а в 8.50 следом за первым отправился второй теплоход со скоростью на 6 км/ч большей чем у первог .в 13.00 теплоходы прибыли в Б. найдите скорость теплоходов и расстояние между А и Б

Автор: Гость