Заведующий лабораторией получил премию, равную 40% своего оклада, а его заместитель - 30% своего оклада. Премия начальника оказалась на 45р. больше премии заместителя. Каков оклад заведующего лабораторией, если он на 50 р. боль...
Алгебра
Заведующий лабораторией получил премию, равную 40% своего оклада, а его заместитель - 30% своего оклада. Премия начальника оказалась на 45р. больше премии заместителя. Каков оклад заведующего лабораторией, если он на 50 р. больше оклада заместителя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - оклад заведующего. Тогда оклад заместителя Х - 50. Получаем уравнение 0,4 * Х - 0,3 * (Х - 50) = 0,1 * Х + 15 = 45 , откуда Х = (45 - 15) * 10 = 300 р.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Олег,Игорь и Аня учатся в 6 классе.Среди них есть лучший шахматист,лучший математик и лучший художник. Известно,что :а) лучший художник не нарисова...
Химия
12.8г меди растворили в растворе азотной кислоты при реакции выделяется газ NO2 массовая доля выхода которого 85%. Найти объем газа выделяемого