Заведующий лабораторией получил премию, равную 40% своего оклада, а его заместитель - 30% своего оклада. Премия начальника оказалась на 45р. больше премии заместителя. Каков оклад заведующего лабораторией, если он на 50 р. боль...

Алгебра
Заведующий лабораторией получил премию, равную 40% своего оклада, а его заместитель - 30% своего оклада. Премия начальника оказалась на 45р. больше премии заместителя. Каков оклад заведующего лабораторией, если он на 50 р. больше оклада заместителя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - оклад заведующего. Тогда оклад заместителя  Х - 50. Получаем уравнение   0,4 * Х - 0,3 * (Х - 50) = 0,1 * Х + 15 = 45 , откуда Х = (45 - 15) * 10 = 300 р.
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