Заведующий лабораторией получил премию, равную 40% своего оклада, а его заместитель - 30% своего оклада. Премия начальника оказалась на 45р. больше премии заместителя. Каков оклад заведующего лабораторией, если он на 50 р. боль...

Алгебра

Заведующий лабораторией получил премию, равную 40% своего оклада, а его заместитель - 30% своего оклада. Премия начальника оказалась на 45р. больше премии заместителя. Каков оклад заведующего лабораторией, если он на 50 р. больше оклада заместителя?

Автор: Гость