Ребята получили на новогодней елке одинаковые подарки.Во всех подарках вместе было 123 апельсина и 82 яблока.Сколько ребят присутствовало на елке? Сколько апельсинов и яблок было в каждом подарке?

Математика

Ребята получили на новогодней елке одинаковые подарки.Во всех подарках вместе было 123 апельсина и 82 яблока.Сколько ребят присутствовало на елке? Сколько апельсинов и яблок было в каждом подарке?

Автор: Гость