Ребята получили на новогодней елке одинаковые подарки.Во всех подарках вместе было 123 апельсина и 82 яблока.Сколько ребят присутствовало на елке? Сколько апельсинов и яблок было в каждом подарке?
Математика
Ребята получили на новогодней елке одинаковые подарки.Во всех подарках вместе было 123 апельсина и 82 яблока.Сколько ребят присутствовало на елке? Сколько апельсинов и яблок было в каждом подарке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
присутсвовало 41ребенок,в каждом подарке по3 апельсина и 2яблока
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