Из пункта A в пункт B автобус ехал со скоростью 90км/ч.На обратном пути из-за ненастной погоды он снизил скорость до 60км/ч.Какова средняя скорость автобуса на всем пути следования?

Гость: Гость:

Пусть растояние АВ равно х км, тогда из пункта А в пункт В он ехал х\90 часов, а из пункта В в пункт А он ехал х\60 часов. Средняя скорость равна отношению пройденного (всего) расстояния до затраченного (всего) времени средняя скорость автобуса на пути следования равна (x+x)\(x\90+x\60)=2x\ ((2+3)x\180)=2*180\(2+3)=72 км\час