соленоид содержит 100 витков проволоки найти ЭДС индукции если в этом соленоиде за 5 микро секунд магнитный поток равномерно изменился от 3 мика вебер до 1.5 мика вебер
Физика
соленоид содержит 100 витков проволоки найти ЭДС индукции если в этом соленоиде за 5 микро секунд магнитный поток равномерно изменился от 3 мика вебер до 1.5 мика вебер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 микросек= 0,000005секунд ΔФ=1,5мВб=0,0015Вб Ei=N*ΔФ/Δt Ei=30000
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