соленоид содержит 100 витков проволоки найти ЭДС индукции если в этом соленоиде за 5 микро секунд магнитный поток равномерно изменился от 3 мика вебер до 1.5 мика вебер

Физика

соленоид содержит 100 витков проволоки найти ЭДС индукции если в этом соленоиде за 5 микро секунд магнитный поток равномерно изменился от 3 мика вебер до 1.5 мика вебер

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